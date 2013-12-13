РФ закликала ЄС не втручатися у внутрішні справи України

"З нашого боку ще раз була підкреслена важливість невтручання у внутрішні справи України", - сказав Мєшков в інтерв'ю російським журналістам, пояснивши, що потрібно "дати можливість українцям самим визначатися з їх вибором", пише РІА Новости.

"Треба менше зараз декому з наших партнерів виступати на тему України. Нам принципово важливо не розгойдувати човен, а дійсно шукати шляхи вирішення нагальних економічних проблем Європи. А такі проблеми на майданах не вирішуються, а вирішуються саме за столом серйозних переговорів пошуку шляхів виходу Європи з економічної кризи, поліпшення економічної ситуації в тій же Україні ", - заявив заступник міністра.

Мєшков нагадав також, що більша частина держав "Східного партнерства" є членами СНД, є члени ОДКБ, з ними підписані сотні багатосторонніх угод у цих форматах.

"І поводити себе так, що ніби цього нічого не існує, а вибудовувати відносини з нуля з цими державами, на мій погляд, було б неправильно. Принципово важливо якраз враховувати всі ці моменти і діяти саме в інтересах цих країн, в інтересах економічного розвитку і соціального благополуччя, до чого Росія готова у своїх відносинах з нашими партнерами", - сказав дипломат.