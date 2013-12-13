Ахметов закликав політиків "остудити голови" і сісти за стіл переговорів

Український бізнесмен Ринат Ахметов у п'ятницю, 13 грудня виступив із заявою про ситуацію в країні, пише ZN.ua.

"Компанія СКМ в перші дні загострення ситуації в Києві дала свою позицію. І я, як акціонер компанії СКМ, повністю її поділяю. У ці дні багато хто хоче знати моє особисте ставлення до подій. Моя позиція така: Україна і президент три з половиною роки йшли європейською дорогою. І за цей час було дуже багато зроблено", - йдеться в заяві, текст якого оприлюднила прес-служба СКМ.

"У Вільнюсі угода не була підписана. І у всіх виникло питання - що сталося? Україна взяла паузу? Україна зупинилася? Або Україна пішла в іншому напрямку? Всі хочуть мати ясність. Люди стали шукати відповіді на ці питання і вийшли на Майдан.

Те, що мирні люди вийшли на мирні акції, говорить про те, що Україна - вільна демократична країна. І з цієї дороги Україна не зверне. І це дуже здорово", - підкреслив Ахметов.

Однак, за його словами, "те, що в ці дні постраждали люди, це - неприпустимо". "Я переконаний, що зараз, у складний момент для нашої країни, дуже важливо мати холодні голови і зважений підхід. Одним словом, повинен перемогти здоровий глузд. Я - за сильну, незалежну і цілісну Україну. Ми - одна країна, і її ділити не потрібно", - підкреслив бізнесмен.

Він виступив за проведення переговорів. "Щоб політики, влада, опозиція, моральні лідери країни сіли за стіл переговорів і прийняли те рішення, яким ми будемо пишатися. Повторюся, пишається , а не соромитися. Те рішення, від якого виграє Україна і кожен українець як у короткостроковій, середньостроковій так і в довгостроковій перспективі.

Цей стіл я б назвав столом миру, компромісу і майбутнього нашої країни. І нехай за цим столом політики втратять свої рейтинги. Але найголовніше, щоб рейтинг України пішов угору", - наголосив Ахметов.