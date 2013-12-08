Українці Лондона пікетували квартиру Ахметова (фото)
Активісти української громади у Великій Британії влаштували демонстрацію у Лондоні під помешканням, яке належить найбагатшому громадянину України Рінату Ахметову
Як повідомляє кореспондент УНІАН, кілька десятків демонстрантів вийшли під гаслами "Akhmetov stop Yanukovuch!" (Ахметов, зупини Януковича) та "You choose Europe so do we!" (Ви вибираєте Європу - ми також!).
Учасники лондонської акції покладають на українську верхівку відповідальність за складне економічне становище України, за провал курсу на євроінтеграцію та за жорстокі побиття мирних демонстрантів у Києві.
Демонстранти у Лондоні заявили в одній з листівок, що Рінат Ахметов “фінансує щораз більш авторитарний режим” правлячої Партії Регіонів і тому “поділяє відповідальність за насильство воєнізованих підрозділів, результатом якого стало 150 важкопоранених учасників протестів“.
В іншій письмовій заяві лондонської акції сказано, що “Рінат Ахметов та кілька інших українських підприємців, які мають нерухомість та власність в ЄС, активно підтримують президента Януковича. Таким чином вони підтримують його курс, що закриває українському народу шлях у Європу, у той час як самі вони вже зробили “європейський вибір” для себе і для своїх дітей. Ці підприємці заробили свої мільярди в Україні. Вони не повинні закривати решті України можливість жити гідним життям.”
На тему: Українська діаспора у 20-ти містах світу підтримає Марш мільйона
Українці Лондона вже понад тиждень провадять акції солідарності з протестами в Україні, вимагаючи політичної відповідальності президента й уряду, а також дострокових виборів і покарання винних у застосування сили проти мирних демонстрантів.
Перша українська демонстрація у Лондоні відбулася поблизу британського парламенту у суботу 23 листопада, коли зібралися близько 150 учасників. На другий день у неділю українських демонстрантів біля пам’ятника князю Володимиру Великому було вже близько 300.
Відтоді протести відбувалися фактично щоденно біля пам’ятника Володимиру, що неподалік українського посольства на вулиці Голланд Парк, а також під будівлями посольств України, Росії та біля Вестмінстера.
Місцем демонстрації будівля Гайд Парк 1 стала тому, що це адреса однієї з найдорожчих квартир Лондона, яка, згідно повідомлень, коштувала Рінату Ахметову рекордних £136 млн. ($215,9 млн.)
Раніше компанія Ахметова System Capital Management визнала британській пресі факт придбання нерухомості й називала її частиною інвестиційного портфеля.
Згідно з повідомленнями у британських джерелах, реєстраційні документи засвідчують, що помешканням володіє Water Property Holdings LTD – офшорна компанія з Британських Віргінських островів.