Янукович пропонує ввести мораторій на силові дії під час акцій
Президент України Віктор Янукович пропонує ввести мораторій на силові дії на період проведення переговорів між опозицією та владою щодо пошуку рішень із виходу з політичної кризи, що склалася.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Загальнонаціонального «круглого столу» щодо виходу з політичної кризи.
«Я практично вношу таке рішення. До цього часу – пропозиція: оголосити мораторій на будь-які силові дії. Ми ухвалюємо таке рішення й жодних проблем не буде», - сказав Президент.
Він підкреслив, що «будь-які розмови про те, що з боку влади готуються силові дії, не відповідають дійсності».
«Я вам скажу, що теж начитався Інтернету: заклики про озброєння й силові дії, я про це не говоритиму. Все це емоції, все це провокації, все це розхитування ситуації. Хто в цьому зацікавлений, прийде час, ми все зрозуміємо. Давайте будемо мудрішими й спокійно розберемося на нашій рідній землі», - сказав Янукович.