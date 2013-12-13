Янукович пропонує ввести мораторій на силові дії під час акцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Загальнонаціонального «круглого столу» щодо виходу з політичної кризи.

«Я практично вношу таке рішення. До цього часу – пропозиція: оголосити мораторій на будь-які силові дії. Ми ухвалюємо таке рішення й жодних проблем не буде», - сказав Президент.

Він підкреслив, що «будь-які розмови про те, що з боку влади готуються силові дії, не відповідають дійсності».

«Я вам скажу, що теж начитався Інтернету: заклики про озброєння й силові дії, я про це не говоритиму. Все це емоції, все це провокації, все це розхитування ситуації. Хто в цьому зацікавлений, прийде час, ми все зрозуміємо. Давайте будемо мудрішими й спокійно розберемося на нашій рідній землі», - сказав Янукович.