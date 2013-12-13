Янукович запросив опозицію у Верховну Раду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час загальнонаціонального круглого столу.

«Я звертаюся до присутніх тут народних депутатів, до Вас, Володимире Васильовичу (Рибак - УНІАН), до лідерів опозиції. Давайте ми разом прозоро в залі Верховної Ради розглянемо це питання (доопрацювання Угоди про асоціацію - УНІАН). Візьмемо дві групи, два сектори економіки - сільське господарство, яке найуразливіше, й візьмемо машинобудування», - запропонував Президент.

Янукович вважає за необхідне запросити товаровиробників, уряд і вести переговори стільки часу, скільки необхідно. «І тоді зробимо висновки, коли послухаємо всіх», - сказав він.

Президент підкреслив, що доопрацювання Угоди про асоціацію шляхом переговорів дозволить вийти з політичної кризи, що склалася. Але, за словами Януковича, шукати компроміс потрібно виключно шляхом усестороннього діалогу.