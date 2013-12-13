Кучма: Україна, за великим рахунком, є банкрутом

Про це він сказав за підсумками круглого столу в палаці "Україна".

"Країна, за великим рахунком, банкрут", - сказав Кучма.

За його словами, уряд планував зростання ВВП на 3,5%, а отримав падіння на 1,5%, повідомляє Українська правда.

"Мінус 5%! Де взяти цю цифру? Ходимо по всьому світу та просимо гроші", - сказав він.

Кучма також зазначив, що ситуація в країна така, що Янукович не піде на вступ до Митного союзу: "Жодної угоди про МС підписано не буде".

Він закликав до якнайшвидшого знаходження порозуміння між владою і опозицією: "Чим далі, ти гірше для країни. Висновки повинні зробити влада і опозиція".