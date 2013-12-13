Арбузов розповів про результати переговорів у Брюсселі

Про це заявив Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов в інтерв'ю на телеканалі Euronews.

«Діалог конструктивний, складний, відвертий. Але це той діалог, на який ми розраховували. Я дуже радий нашій зустрічі. Я думаю, обидві сторони бачать, куди рухатися і яка мета», - зазначив він.

Арбузов підкреслив, що стратегічним завданням нашої країни є євроінтеграція, і обидві сторони працюють над створенням дорожньої карти, яка незабаром і призведе до підписання Угода про асоціацію з Європейським союзом: «Це робочий документ, який ми розробляємо, і який крок за кроком буде характеризувати шлях наших переговорів. Дорожня карта покаже в термінах, в графіках, в конкретних діях, коли ми прийдемо до підписання».

За словами Сергія Арбузова, зараз також ведуться активні переговори з Міжнародним валютним фондом про терміни і суми кредиту.

«Що стосується МВФ, то ми ведемо переговори про конкретну суму, з конкретними термінами. У меморандумі ми обговорюємо суму в 15 мільярдів. Переговори тривають. Кінцеві цифри стануть відомі після того, як ми підпишемо меморандум», - сказав він.

Перший віце-прем'єр уточнив, що на даний момент йде дискусія про жорстких вимог МВФ з приводу підвищення тарифів: «З приводу цього ми якраз дискутуємо. Ми шукаємо, зближуємо наші позиції в тарифній, бюджетної і монетарної політики».