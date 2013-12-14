Попов: влада готова до мітингів у Києві

"У ці вихідні в центрі Києва очікуються багатолюдні масові заходи. Відбуватимуться вони за різкого погіршення погодних умов. Це вимагає особливої відповідальності й толерантності від учасників і організаторів акцій, від влади і правоохоронних органів", - йдеться у зверненні Попова, яке розповсюдила його прес-служба.

"ЗМІ поширюють відомості про імовірність провокацій, силового протистояння між учасниками акцій та між ними і правоохоронними органами. Виконавча влада столиці звернулася до правоохоронців з проханням зробити все, аби відвернути загрози насильства та забезпечити законне право громадян на проведення мирних акцій", - зазначив він.

Попов звернувся з проханням до киян, чиї автомобілі запарковані на вулицях центру міста, перемістити їх в інші місця.

"Київська міськадміністрація готова підтримувати надійне газо-, електро-, тепло- та водопостачання і роботу міського транспорту за будь-якого перебігу подій", - підкреслив він.

"Особлива увага – безпеці життя та здоров’я людей. У підвищену готовність приведені всі аварійно-рятувальні служби. Передбачено цілодобове чергування машин невідкладної допомоги у місцях значного скупчення людей", - сказав Попов.

"До роботи в особливому режимі готові метрополітен та інші види громадського транспорту. Власників приватних авто прошу уникати проїзду центральними вулицями без нагальної потреби. Київська міська влада готова виконати свій обов’язок перед людьми за будь-яких політичних і погодних умов", - зазначив посадовець.