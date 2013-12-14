Янукович ввів Лукаш замість Лавриновича до складу Українсько-Російської комісії

Засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням Президентів відбудеться 17 грудня.

Президент України Віктор Янукович ввів міністра юстиції Олену Лукаш до складу української частини Українсько- Російської міждержавної комісії. Текст відповідного указу від 14 грудня розміщено на офіційному сайті глави держави. Цим же указом Президент вивів зі складу української частини цієї Комісії Олександра Лавриновича. Як повідомляв УНІАН, Лавринович був звільнений з посади міністра юстиції 4 липня 2013. Засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням Президентів відбудеться 17 грудня.

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