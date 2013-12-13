Україна узгоджує "дорожню карту" про відновлення відносин з Росією - Мунтіян

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у Москві урядовий уповноважений із питань співробітництва з Російською Федерацією, державами-учасниками СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян.

"З приводу відновлення торгово-економічних відносин із Росією, ми зараз узгоджуємо з російською стороною "дорожню карту". Відповідно до неї передбачається вихід на паритет, щоб російська сторона лібералізувала свої захисні заходи, а ми свої - з вашого боку сім і з нашого боку сім", - сказав він.

За словами Мунтіяна, Україна також намагається вирішити питання з Федеральною митною службою РФ за профілями ризику, визначенням країни походження товарів у автоматичному режимі, щодо допуску на російський ринок вагонної продукції й щодо допуску на територію РФ продукції «Рошен».

«Ми зараз їдемо в Білий дім (будівля уряду Росії - УНІАН) узгоджувати ці питання на рівні експертів. А потім ми це виносимо на вирішення президентів. Президенти зустрічаються 17 грудня. Це питання може бути вирішено, якщо ми підпишемо 17 грудня "дорожню карту", - сказав Мунтіян.

Водночас Мунтіян зазначив, що українська сторона також наполягає на зменшенні ціни на російський газ. "Це питання включено (у «дорожню карту») і ми на ньому наполягаємо", - підкреслив він.