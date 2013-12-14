Сенатори США відвідають Київ

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн вирушає до Києва, щоб висловити підтримку учасникам Євромайдану і зустрітися з представниками українського уряду.

Про це повідомив його прес-секретар Брайан Роджерс, передає радіо «Свобода».

Як зазначив Роджерс, Маккейн їде до України в цей критичний час, коли українці борються за своє майбутнє.

Маккейн має намір пробути в Києві у суботу і неділю.

Сенатор-демократ від Коннектикуту Кріс Мерфі вирушить до Києва в неділю. Він узгоджував свою поїздку з Держдепартаментом.

Раніше Маккейн закликав США до активнішої зовнішньої політики щодо України. Він також піддав критиці владу України за розгін учасників мирних демонстрацій на Майдані і за відмову підписати договір про асоціацію з ЄС.