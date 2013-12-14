Коряк не погоджувався на застосування сили проти Євромайдану - Пшонка

Генеральний прокурор Віктор Пшонка стверджує, що начальник київської міліції Валерій Коряк вночі 30 листопада не погоджувався на пропозиції заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича і голови КМДА Олександра Попова щодо силового звільнення Майдану Незалежності від мітингувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пшонка сказав сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Скажу відверто, начальник міліції не погоджувався на ті пропозиції, які лунали від Сівковича і Попова. Він це давав у своїх показах, і є інші покази цьому”, - сказав Пшонка, повторивши, що спочатку Коряку телефонували ці посадовці, а потім і особисто приїхали до нього на роботу.

“Тиск полягав у тому, що вони незаконно вимагали від керівника міліції дій, які перевищували конкретні повноваження”, - зазначив генпрокурор.

Як повідомлялося, в ніч на 30 листопада співробітники "Беркута" жорстоко розігнали мітинг прихильників євро інтеграції на Майдані Незалежності.

Сьогодні, 14 грудня, Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, на той час начальнику київської міліції Валерію Коряку та заступнику начальника київської міліції Петру Федчуку.

“Перші розслідування дають нам право говорити, що у кабінеті начальника ГУ МВС в місті Києва знаходився заступник секретаря РНБО Сівкович і голова КМДА Попов. Саме вони, за даними слідства, схиляли його (Коряка) щодо застосування сили”, - сказав Пшонка.

Він зазначив, що спочатку Сівкович перебував у службовому кабінеті Попова, звідки вони телефонували Коряку, а потім обидва приїхали до нього.

Він також зазначив, що найближчим часом підозрюваним у перевищенні влади буде обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Президент вже відсторонив від посад заступника секретаря РНБО Сівковича та голову КМДА Попова.