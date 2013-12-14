Узаконення одностатевих шлюбів не входить до переліку вимог ЄС - опозиція

Заяви прем’єр-міністра Миколи Азарова про вимоги ЄС узаконити одностатеві шлюби для запровадження безвізового режиму є свідомим і зловмисним перекручуванням фактів.

Про це заявив народний депутат від «УДАРу», голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Віктор Чумак, коментуючи сьогоднішній виступ Азарова під час мітингу на Європейській площі, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

За словами Чумака, головна вимога ЄС для запровадження безвізового режиму – це прийняття ефективного антикорупційного законодавства, яке б включало в себе положення про більшу прозорість закупівель державних підприємств. Однак уряд Азарова намагається заблокувати розгляд відповідного законопроекту, внесеного до парламенту представниками чотирьох парламентських фракцій, вигадуючи додаткові абсурдні «вимоги» з боку ЄС, які не мають нічого спільного з реальністю, наголосив депутат.

Друга ключова вимога для запровадження безвізового режиму з боку ЄС, як нагадує Чумак, – прийняття змін до Кодексу законів про працю, які забороняють дискримінацію представників різних меншин у їх трудових правах.

«Намагання пана Азаров прив’язати до цього одностатеві шлюби – повністю неадекватні», - підсумував народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 грудня, Азаров на мітингу прихильників влади на Європейській площі заявив, що умовою запровадження безвізового режиму з ЄС є необхідність узаконити одностатеві шлюби, до чого Україна не готова.

«Ми повинні ще виконати цілий ряд умов. А які це умови, знаєте чи ні? Ми повинні узаконити одностатеві шлюби, ми повинні прийняти закон про рівність сексуальних меншин», - сказав, зокрема, Азаров.