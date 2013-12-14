В опозиції звільнення Попова назвали перемогою, але вважають, що цього недостатньо

У «Батьківщині» заявляють, що звільнення голови КМДА Олександра Попова з посади є перемогою Євромайдану над «нинішнім тоталітарним режимом».

Про це заявив народний депутат від «Батьківщини» Юрій Одарченко виступаючи на Майдані, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації партії.

«Урядник, який є юридично відповідальною особою за розгін мирного майдану 30 листопада цього року, не має морального права представляти столичну владу», - підкреслив Одарченко.

За його словами, «ми неодноразово наполягали на тому, що саме Олександр Попов створив передумови для застосування сили, коли звернувся до МВС з проханням допомогти встановити новорічну ялинку». «Саме він звертався до суду з вимогою заборонити проведення мирних заходів. Саме він забороняв своїм співробітникам виходити на роботу, щоб звинуватити євромайданівців у блокуванні приміщень КМДА. Сьогодні сталася наша перша, але дуже важлива перемога», - заявив депутат.

Одарченко зазначив, що відставка очільника КМДА лише початок: «Головне те, що всі чиновники мають відчути – членство в Партії регіонів більше не рятує. Намагаючись врятувати себе, Янукович з легкістю «здасть» всіх, хто ще вчора гордо називав себе «своїм».

В "УДАРі" вважають, що покарання посадовців, безпосередньо причетних до побиття студентів на Євромайдані, - перший, але недостатній крок до встановлення справедливості.

«Повідомлення Генеральної прокуратури про посадових осіб, які віддавали команду бити студентів, та реакція на це Президента свідчить: масовий мирний протест громадян на Майдані дає перші результати. Влада змушена йти на поступки людям», - заявили в партії "УДАР".

"Але поступки ці поки що – лише перші необхідні, але недостатні кроки для відновлення справедливості. Президент Янукович, відсторонивши конкретних посадовців, опосередковано вказав на реальних організаторів злочину 30 листопада. Адже у кожного із названих осіб є керівництво, яке не могло не знати про цей злочин", - вважають в "УДАРі".

В партії зазначають, що безпосередній керівник Володимира Сівковича – секретар РНБОУ Андрій Клюєв, і він зобов’язаний координувати питання, які належать до сфери національної безпеки. «І якщо влада допускає звірства, подібні побиттю студентів – він повинен нести відповідальність, бо не міг про це не знати», - наголошується в заяві.

"Разом із намісником Януковича у Києві Олександром Поповим повинен відповідати також прем'єр Микола Азаров. Незаконне рішення очолюваного ним уряду спровокувало ініціативу громадян зібрати Євромайдан. А він робить вигляд, що нічого не сталося. Ще й плете нісенітниці та несе відверту брехню перед звезеними до Києва бюджетниками, яким його уряд затримує заробітну плату і соціальні виплати", - наголошують в партії.

І, безперечно, переконані в "УДАРі", разом із керівниками київської міліції Валерієм Коряком та Петром Федчуком має відповідати їх керівник – міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. «Без його відома застосування спеціальних сил міліції з кількох регіонів України неможливе. А якщо він стверджує, що це сталося – це означає, що він не контролює ситуацію у ввіреному йому міністерстві, а відтак не може залишатися міністром», - підкреслили в партії.

Названі владою особи, очевидно, несуть свою міру відповідальності за побиття людей і мають бути покарані. При цьому покарання не може бути символічним, а має відповідати мірі вини, йдеться в заяві.

Однак разом із виконавцями злочину безперечно мають відповісти також його замовники і організатори, наголосили в «УДАРі».