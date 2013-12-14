Від сьогодні в будівлю КМДА пускають лише за документами

У суботу вільний доступ до КМДА припинили. Щоб погрітися в будівлі, тепер потрібно пред'явити на вході посвідчення, пише "Комсомольска правда".

"Нам важливо не те, звідки приїхала людина, а те чи є у неї житло, - пояснив охоронець Ігор на вході в КМДА. - До нас приходило багато людей без певного місця проживання, бували випадки крадіжок. Тому ми просимо на вході показати паспорт".

Ще одна причина такого контролю - запобігання провокаціям. Якщо людина не боїться показати свої документи, значить не провокатор, пояснив охоронець.

Мітингувальника без документів всередину не пустять, навіть якщо він пристойно виглядає.

Втім, цей факт демонстрантів не налякав. Перед будівлею мерії стоїть черга. У ній близько 150 осіб.