Їжу мітингувальників на Євромайдані регулярно перевіряє СЕС - депутат

Народний депутат від “Батьківщини» Степан Кубів наголошує, що санепідстанція регулярно перевіряє їжу, якою годують учасників мітингу на Майдані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу комендантів Майдану у Штабі національного спротиву.

Кубів відзначив, що, зокрема, вчора у Будинку профспілок було приготовлено, зокрема, 110 тис. порцій других страв.

Депутат зауважив, що проводяться консультації із лікарями, які рекомендують раціон.

“Щоденно ми запрошуємо лікарів санепідстанції міста Києва, щоденно наші лікарі у консультаційному режимі із санепідстанцією виконують всі необхідні умови сертифікації і проведення якості оцінки їжі”, - сказав Кубів.

Він також наголосив, що було організовано потужний волонтерський рух. Зокрема, вчора їжу мітингувальникам допомагали розносити 300 людей.

“На сьогоднішній день професійних людей із навичками польової роботи, польової кухні більше 4 тисяч”, - сказав він.