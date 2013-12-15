У Європарламенті розповіли, чого чекають від української влади

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у Штабі національного спротиву.

Брок висловив думку, що “курс свободи сьогодні в Україні має більші шанси, ніж тиждень тому”.

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“Я сьогодні перебуваю в Україні для того, щоб від імені Президента Європейського парламенту Мартіна Шульца повідомити про те рішення, яке ми прийняли минулого вівторка по резолюції”, - сказав він.

Брок нагадав, що основою цього повідомлення є те, що “двері до Європи широко відкриті, а Угода про асоціацію готова до підписання і вона на столі”.

Він також висловив сподівання, що уряд України скористається цією можливістю й уряд знає про передумови та вимоги для підписання Угоди про асоціацію.

Крім того, Брок нагадав, що “на столі знаходиться пакет макрофінансової допомоги Європейського Союзу”, і Україна вже місяцями веде переговори з МВФ стосовно укладення відповідної угоди.

“Я дуже сподіваюся, що все ж таки уряду вдасться завершити цю роботу”, - сказав депутат Європарламенту.

“Цей Президент повинен мати сміливість для впровадження реформ. Це, зокрема, реформи, які стосуються верховенства права, демократії та економіки, яка має бути звільнена від корупції і має бути модернізована на благо народу України”, - сказав Брок.

На його думку, якщо Президент Віктор Янукович під час візиту до Москви підпише угоду про приєднання України до Митного союзу, то це буде проти волі увіх мітингувальників і це несумісно з тією угодою, яку пропонує Євросоюз.

“Я дуже сподіваюся, що результатом цієї мирної демонстрації буде проведення круглого столу між урядом, опозицією і громадянським суспільством”, - сказав Брок і додав, що Європарламент готовий направити до України “групу високого рівня” для участі у такому круглому столі.