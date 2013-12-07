ЄС пригрозив забороною на в'їзд винним у розгоні Євромайдану

Якщо Президент України Віктор Янукович не покарає всіх винних у побитті студентів на Євромайдані в ніч на 30 листопада, Європейський Союз має намір заборонити в'їзд на свою територію для деяких українських чиновників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Комітету Європарламенту у закордонних справах Ельмар Брок.

«Янукович повинен покарати тих, хто винен у побитті (мітингувальників на Майдані — УНІАН). Агресія має бути покарана. Якщо вони не будуть покарані, то всі, хто відповідальний за діяльність правоохоронців у тій ситуації, не матимуть можливості приїхати до ЄС... Наша позиція — до ЄС повинні їхати молоді люди, а не криміналітет», - сказав Брок.

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Як повідомляв УНІАН, 30 листопада близько 4 години ранку бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували декілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.

На відеозаписах, викладених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" витісняють людей з-під монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він упав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчяами. За словами кореспондента ВВС Україна, вранці Майдан Незалежності оточили представники спецпідрозділів, працівники комунальних служб змивали кров з тротуарів.