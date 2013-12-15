На 16:00 явка на виборах у 5 округах становила 40%

Явка на повторних виборах до Верховної Ради у 5 одномандатних округах на 16.00 становила 39,71%.

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Згідно з даними офіційного сайту Центрадбної виборчої комісії, станом на 16.00 активність виборців у 94-му окрузі становила 49,81%, у 132-му окрузі – 40,65%, у 194-му – 40,82%, у 197-му – 30,58%, у 223-му окрузі - 36,50%.