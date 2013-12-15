На столичному Майдані Незалежності перебуває понад 10 тисяч людей
На столичному Майдані Незалежності поменшало людей, ніж було вдень під час проведення Народного віче.
Як передає кореспондент УНІАН, нині на Майдані перебуває понад 10 тис. осіб, порахувати їх складно, оскільки частина мітингувальників слухає концерт, частина ходить по Хрещатику від Будівлі мерії та у зворотному напрямку.
По всій території Майдану працює дуже багато пунктів харчування, як організованих учасниками акції, так і організованих киянами.
Також ближче до мерії встановлюють ще один великий намет. Зі сцени Майдану закликали людей бути пильними сьогодні та завтра і не розходитись на ніч, оскільки є підозра, ще перед візитом Президента Віктора Януковича до Росії 17 грудня влада може вдатися до розгону Майдану для того, щоб використати це, як аргумент у переговорах з керівництвом РФ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Майдані відбулось Народне віче «День гідності», в якому взяли участь сотні тисяч осіб.