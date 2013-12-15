В Первомайську біля окружкому № 132 зібралися близько 500 осіб – ОПОРА

Як повідомила кореспонденту УНІАН спостерігач Громадянської мережі ОПОРА Катерина Вовченко, яка перебуває в окружкомі, люди продовжують прибувати.

«Серед них є і нетверезі. Оцінити відсоткове співвідношення з тверезими не можу, але сама особисто бачила нетверезих», - сказала спостерігач.

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За її словами, в тому числі біля окружкому можуть бути й пасажири з 15 заблокованих автобусів, яких вдень зупинили на під`їзді до Первомайська, оскільки між народними депутатами від Партії регіонів, які супроводжували колону, і депутатами від ВО «Батьківщина», які зупинили транспорт з молодиками спортивної статури, була домовленість про те, що після 20:00, коли завершиться голосування, автобуси зможуть продовжити шлях.

До окружкому поки що не надійшла інформація про явку на 184 дільницях, оскільки першочергове завдання дільничних комісій - це підрахунок голосів.

Як повідомляв УНІАН, вранці біля будівлі окружної виборчої комісії № 132 зібралися близько 100 осіб , які виступають «за чесні вибори».