В міліції запевняють, що жодних варіантів розгону Майдану не розглядали
00:52, 16 грудня 2013Політика
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В.о. начальника ГУ МВС України в м. Києві Валерій Мазан запевняє, що міліція не розглядала жодних варіантів розгону Майдану.
В міліції запевняють, що жодних варіантів розгону майдану не розглядали / Фото : varianty.net
Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю столичної міліції.
"Запевняю, що жодних варіантів силового розгону Майдану не розглядається", - заявив Мазан, спростовуючи таким чином інформацію окремих ЗМІ, що міліція нібито готує чергову спробу примусового звільнення центральної площі Києва від мітингувальників.
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