В міліції запевняють, що жодних варіантів розгону Майдану не розглядали

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю столичної міліції.

"Запевняю, що жодних варіантів силового розгону Майдану не розглядається", - заявив Мазан, спростовуючи таким чином інформацію окремих ЗМІ, що міліція нібито готує чергову спробу примусового звільнення центральної площі Києва від мітингувальників.