Кандидат від Батьківщини заявив про фальсифікацію виборів

"Сьогодні за сприяння силовиків мене позбавили можливості проконтролювати чесність підрахунку голосів", - стверждує написав він у своєму Facebook, пише Українська правда.

За словами члена Батьківщини, "понад 30 учасників виборчої кампанії – міжнародні спостерігачі, представники ЗМІ, я особисто та мої довірені особи – не змогли добратися до виборчих дільниць", оскільки його штаб було заблоковано за півгодини до підрахунку голосів.

На тему: Соболєв: на окрузі №194 третина дільниць лишилася без спостерігачів

"Закликаю всіх своїх членів комісій та спотерігачів від опозиційних партій відмовитися надалі брати участь у запропонованому фальсифікаторами сценарії. Нехай під брехливим протоколом не буде нашого підпису", - говориться у пості депутата.

Як повідомлялося, народний депутат з фракції Батьківщина Сергій Соболєв заявив, що на виборчому окрузі у Черкасах третина дільниць лишилася без спостерігачів.

"Як повідомив Микола Булатецький, о 19:30, коли з його штабу на дільниці мали виїжджати спостерігачі та преса, автомобілі ДАІ заблокували єдиний виїзд зі штабу. Рівно через півгодини, о 20.00, виїзд був розблокований", - зазначив Соболєв.

Соболєв вважає, що це мало позбавити спостерігачів права потрапити на виборчі дільниці, адже, згідно закону, вони мають це зробити лише до восьмої години – до завершення голосування.

Таким чином влада заблокувала можливість перевірки підрахунку голосів щонайменше на третині дільниць на окрузі, зауважив Соболєв.

"На нашу думку, це вже може бути серйозною підставою для визнання виборів у 194-му окрузі недійсними", - заявив Соболєв.