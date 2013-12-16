Кандидат від Батьківщини заявив про фальсифікацію виборів
Кандидат від Батьківщини Микола Булатецький по округу №194 заявляє про фальсифікацію виборів.
"Сьогодні за сприяння силовиків мене позбавили можливості проконтролювати чесність підрахунку голосів", - стверждує написав він у своєму Facebook, пише Українська правда.
За словами члена Батьківщини, "понад 30 учасників виборчої кампанії – міжнародні спостерігачі, представники ЗМІ, я особисто та мої довірені особи – не змогли добратися до виборчих дільниць", оскільки його штаб було заблоковано за півгодини до підрахунку голосів.
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"Закликаю всіх своїх членів комісій та спотерігачів від опозиційних партій відмовитися надалі брати участь у запропонованому фальсифікаторами сценарії. Нехай під брехливим протоколом не буде нашого підпису", - говориться у пості депутата.
Як повідомлялося, народний депутат з фракції Батьківщина Сергій Соболєв заявив, що на виборчому окрузі у Черкасах третина дільниць лишилася без спостерігачів.
"Як повідомив Микола Булатецький, о 19:30, коли з його штабу на дільниці мали виїжджати спостерігачі та преса, автомобілі ДАІ заблокували єдиний виїзд зі штабу. Рівно через півгодини, о 20.00, виїзд був розблокований", - зазначив Соболєв.
Соболєв вважає, що це мало позбавити спостерігачів права потрапити на виборчі дільниці, адже, згідно закону, вони мають це зробити лише до восьмої години – до завершення голосування.
Таким чином влада заблокувала можливість перевірки підрахунку голосів щонайменше на третині дільниць на окрузі, зауважив Соболєв.
"На нашу думку, це вже може бути серйозною підставою для визнання виборів у 194-му окрузі недійсними", - заявив Соболєв.