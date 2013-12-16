Журналіста каналу "Інтер" побили після виступу на мітингу ПР

Повідомлення про інцидент з'явилося в 15 грудня о соцмережі.

Згідно з інформацією, в суботу він виступав на концерті на підтримку Партії регіонів, після чого почав отримувати листи з погрозами.

"Зламали йому ніс і в нецензурній формі, як Ви розумієте, відправляли до "своїх донецьких друзів"...", - написала на своїй сторінці в Facebook Сніжана Єгорова, підкресливши, що про це їй розповів сам Кіт.

За її інформацією, журналіста побили біля під'їзду його будинку.

"У Юрія Кота зламаний ніс, забиті ребра і спина. Сильно побиті ноги і корпус. Завтра судмедекспертиза. Лікарі та міліція брали автограф. Юрій Кот відмовився від госпіталізації, змусив транспортувати його додому-охороняти дружину і діток. І ще він просив не розпалювати тут ворожнечу і не сіяти ненависть. Він проти цього. Потерпілий і травмований не Юрка, а той, хто це зробив! ", - пише у соцмережі користувач Max Ardelyan.