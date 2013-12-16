"Свобода": Біля будівлі ФПУ затримали міліціонера-провокатора
05:10, 16 грудня 2013Політика
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Координатори штабу національного опору затримали кількох осіб, серед них міліціонера біля Будинку профспілок у Києві.
Координатори штабу національного опору затримали кількох людей Фото Свобода
Про це у своєму Twitter повідомляє ВО "Свобода".
Відзначається, що він є співробітником ГУ МВС у Києві.
За словами очевидців, у нього попросили показати документи, на що він надав посвідчення, після чого був затриманий ними.
Зараз вирішується питання передачі міліціонера співробітникам правоохоронних органів.
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