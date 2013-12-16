"Свобода": Біля будівлі ФПУ затримали міліціонера-провокатора

Про це у своєму Twitter повідомляє ВО "Свобода".

Відзначається, що він є співробітником ГУ МВС у Києві.

За словами очевидців, у нього попросили показати документи, на що він надав посвідчення, після чого був затриманий ними.

Зараз вирішується питання передачі міліціонера співробітникам правоохоронних органів.