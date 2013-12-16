Кличко вимагає від Пшонки заарештувати Клюєва і Захарченка
10:42, 16 грудня 2013Політика
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Лідер партії "УДАР" Віталій Кличко вимагає від Генерального прокурора Віктора Пшонки притягнути до відповідальності, а також відсторонити від посади і заарештувати секретаря Ради національної безпеки та оборони Андрія Клюєва та міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка як організаторів побиття громадян 30 листопада під час силового розгону Майдану.
Віталій Кличко вимагає заарештувати Клюєва і Захарченко.
Про це йдеться у депутатському зверненні. Зараз лідери трьох опозиційних сил зайшли з цими вимогами до Генпрокурора.
"Усі без виключення винні у розгону Майдану 30 листопада та побитті мирних мітингувальників повинні відповісти. І щоб розслідування було прозорим, в ньому не зникли покази тих, хто зараз дає свідчення, і справу не поховали. Саме про це ми зараз будемо говорити з Генпрокурором Пшонкою," - сказав Віталій Кличко на вході перед Генпрокуратурою.
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