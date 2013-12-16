Кличко вимагає від Пшонки заарештувати Клюєва і Захарченка

Про це йдеться у депутатському зверненні. Зараз лідери трьох опозиційних сил зайшли з цими вимогами до Генпрокурора.

"Усі без виключення винні у розгону Майдану 30 листопада та побитті мирних мітингувальників повинні відповісти. І щоб розслідування було прозорим, в ньому не зникли покази тих, хто зараз дає свідчення, і справу не поховали. Саме про це ми зараз будемо говорити з Генпрокурором Пшонкою," - сказав Віталій Кличко на вході перед Генпрокуратурою.