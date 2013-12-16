За 2 дні в Києві госпіталізовано 27 учасників мітингів

"У департаменті охорони здоров'я КМДА інформують, що з 00.00 до 9.00 16 грудня за медичною допомогою звернулися сім учасників акцій протесту, з них п'ять госпіталізовані.

Серед причин госпіталізації : стан після судом, перелом лівої виличної дуги зі зміщенням, забій сідниць, напад бронхіальної астми ", - йдеться в повідомленні. У профільному департаменті відзначають, що протягом минулої доби, 15 грудня, до бригад невідкладної медичної допомоги звернулися 34 учасники акцій протесту. З них 22 людини госпіталізовані. У центрі Києва продовжують мітингувати прихильники європейської інтеграції України, а також прихильники української влади. Щодня мітингувальники звертаються за допомогою до медиків.