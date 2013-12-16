Опозиція стверджує, що Пшонка в Раді розповість про розслідування подій 30 листопада та 1 грудня

Про це Яценюк сказав журналістам після того, як лідери опозиції вийшли від генерального прокурора, повідомляє прес -служба " Батьківщини".

"Генпрокурор погодився прийти до парламенту і відзвітувати про події, що відбуваються 30 листопада і 1 грудня", - сказав він.

Яценюк повідомив також, що генпрокурор отримав звернення опозиції щодо "необхідності встановити порядок в "Беркуті ":"Генеральна прокуратура повинна негайно вжити заходів реагування та зобов'язати міліцію нумерувати шоломи всіх працівників "Беркута".Тому що це не остання подія, коли "беркут" б'є людей, порушує закон і веде себе не як міліція, а як злочинці" .

"Мене стурбувала заява генпрокурора про те, що важко вказати терміни цього розслідування . Застерігаємо генеральну прокуратуру від того, щоб це розслідування не спустили на гальмах" , - підкреслив Яценюк.

Він сказав, що особи, причетні до цієї справи, відсторонені , "але жодна людина не заарештований або взятий під варту": "Ми хотіли б, щоб це розслідування було об'єктивним. Студентів заарештували буквально за кілька годин, а високопосадовців, які давали вказівку бити людей, ніхто не заарештовує і не приймають ніяких запобіжних заходів по відношенню до них".

Щодо сьогоднішньої Погоджувальної ради парламенту, він підкреслив: "Віктор Янукович не зробив кроку щодо відставки уряду. Тому ми чекаємо рішення Януковича щодо цього уряду. Це питання вирішується не в парламенті, а в кабінеті президента "