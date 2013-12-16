Тягнибок : опозиція хоче розвалити фракцію ПР і вже веде підривну роботу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в Штабі національного опору заявив лідер ВО «Свобода » Олег Тягнибок.

«Підривна робота в середовищі Партії регіонів потихеньку ведеться. Ми зацікавлені, щоб ця фракція розвалилася», - заявив він.

Тягнибок також зауважив, що Партія регіонів побудована таким чином, що люди в ній тримаються завдяки певним корпоративним інтересам, а з іншого боку - через страх.

«Партія регіонів не є такою політичною силою, яка може розсипатися по одному. Там момент розколу якщо і відбудеться, то відразу », - зауважив Тягнибок.