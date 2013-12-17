До журналіста прийшли "нічні гості" з погрозами - ЗМІ

"Сьогодні вночі до мене завітали "гості". І хоча вночі я гостей не приймаю, вони були наполегливими. На всі питання, що їм потрібно, пропонували (доволі грубувато, треба сказати), щоб я вийшов у коридор "поговорити", чимось погрожували", - заявив Тузов Українській правді.

"Поки тривали переговори, невідомі (яких я записав на відео), встигли наслідити: з корінням вирвали камеру відеодомофону та підпалили килимок під дверима. Коли почала горіти гума і в коридорі багатоквартирного будинку почав поширюватись їдкий дим (килимок був гумовий), я вийшов з квартири, аби загасити пожежу", - додав він.

"Почувши сигнал тривоги, на поверсі з'явилася конс'єржка. Невідомих осіб вдалося затримати до приїзду наряду міліції. У присутності понятих було складено протокол про протиправні дії та пошкодження майна і встановлено особи візитерів", - зазначив Тузов.

"У одного із них в руці був металевий такелажний карабін. Сподіваюсь, слідство надасть відповідь на питання, хто ці люди і якою була мета їх нічного візиту. Інформую, що жодних конфліктів з громадянами, які могли б викликати агресію, у мене немає і не було", - додав журналіст.