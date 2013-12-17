У Києві міліція перекрила вулицю Грушевського біля стадіону “Динамо”

Як передає кореспондент УНІАН, частина дороги перекрита автобусами, частину загороджують кілька рядів співробітників міліції.

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Також вулицю Грушевського перекрито вище від стадіону, безпосередньо перед Будинком уряду. Тут дорогу теж перегородили автобуси і співробітники міліції.

На подвір'ї Кабміну припарковано кілька великих автобусів, біля яких стоять бійці спецпідрозділу МВС “Беркут”. Заїзд на подвір'я закрито залізними щитами, біля яких стоять міліціонери.

Ще один кордон із вантажівками та міліцією розташовано по вулиці Грушевського за Будинком уряду.

На кожному із кордонів міліція просить надавати документи.