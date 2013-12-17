Опозиція може розблокувати роботу Верховної Ради заради бюджету

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав лідер «УДАРу» Віталій Кличко.

«Ми готові розблокувати парламент для розгляду бюджету. Нехай цей бюджет затвердять і несуть за нього відповідальність», - сказав він і додав, що, за словами експертів, бюджет «не витримує критики».

Нагадаємо, у четвер Рада розгляне проект бюджету на 2014 рік.