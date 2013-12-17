Євромайдан не може стояти всю зиму, українці мають домовитись - дипломат ЄС

Директор Департаменту «Східного партнерства», Росії та Центральної Азії зовнішньополітичної служби ЄС Гуннар Віганд вважає, що Євромайдан не може стояти всю зиму і українська влада та опозиція мають домовитись щодо пошуку шляхів виходу з політичної кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Віганд сказав на конференції “Східного партнерства”. При цьому він додав, що ЄС може лише допомагати в цьому процесі, а не вести вперед.

«Ми дуже активно працюємо з Україною. Але ми не можемо очікувати, що сотні тисяч демонстрантів будуть збиратися кожних вихідних, а десятки тисяч — бути щодня на Майдані цілу зиму. Українці мають знайти рішення, парламент має вирішувати, має вирішувати “круглий” стіл. Ми не можемо вирішувати за самих українців. Самі українці мають знайти шляхи врегулювання кризи», - сказав Ліганд.

“Роль ЄС ми не називаємо втручанням у внутрішні справи України, а лише сприянням. ЄС готовий поновити переговори щодо імплементації Угоди про асоціацію з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі”, - додав він.

Дипломат також зауважив, що ЄС та Росія не втягнуті в якусь холодну війну щодо України.

“Ми переконані, що ми не повинні втягуватись в конфлікт, який багато людей описують як холодну війну. Така думка про ситуацію спирається на маніпуляції”, - сказав Віганд.