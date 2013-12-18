Київ запевнив Литву, що не підпише угод, які заважають зближенню з ЄС

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус журналістам, пише РІА Новости.

"Я був у Києві перед їх поїздкою до Москви. Мені ясно сказали, що жодна з 14 угод не буде суперечити можливому процесу вступу до ЄС. Я запитав більш детально, бо були чутки про можливий вихід з європейського енергетичного співтовариства, що завадило б приєднанню, відповідь була "ні" ", - заявив Лінкявічус, коментуючи домовленості, досягнуті на засіданні україно-російської комісії.

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У вівторок в Москві відбулося засідання російсько-української міждержавної комісії під головуванням президентів РФ і України.

У ході засідання було досягнуто ряд домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тисячу кубометрів, а також про купівлю Росією євробондів України на 15 мільярдів доларів.