Львівського фотографа з Євромайдану звільнили з-під варти після сплати штрафу 850 грн

Про це кореспондента УНІАН повідомила мати Олега Іванка Панас.

«Вчора, 17 грудня, дізналася від адвоката, народних депутатів та зі ЗМІ близько 19.00, що Олега звільнено. Чекаю його повернення додому. Знаю, що Олег заплатив штраф близько 850 гривень»,- сказала мати.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня у Львові міліція затримала фотографа та активіста Євромайдану Панаса за участь в акції у Києві 1 грудня. Його одразу ж було етаповано до Києва.

Панасу інкримінують вчинення злочинів за п’ятьма статями: ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна), ст. 294 (масові заворушення), ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель і споруд), ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронних органів), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

11 грудня Шевченківський суд Києва обрав Панасу запобіжний захід – два місяці під вартою.

17 грудня Шевченківський райсуд своїм рішенням зобов'язав Панаса сплатити 850 грн штрафу «за участь у заворушеннях» при захопленні Київської мерії та звільнив його з-під варти в залі суду. Відповідне рішення було ухвалено судом на підставі того, що Панас уклав угоду з органами обвинувачення про визнання своєї провини.