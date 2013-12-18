Експерт: ЄС має визначитися зі своєю позицією щодо України

Заступник генерального директора з міжнародних питань Центру Разумкова Валерій Чалий вважає, що Європейський Союз має зробити серйозний аналіз ситуації після підписання Президентом України ряду документів у Москві та визначитися зі своєю подальшою позицією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чалий сказав на прес-конференції.

Він вважає останні заяви комісара ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле «досить дивними».

«Мені здається, що заяви, що ЄС буде вирішувати тільки коли розбереться, яка саме оборудка була в Росії, і сьогодні ще не готовий щось говорити, - це прояв геополітичної інфантильності, принаймні частини тих, хто приймає рішення у ЄС», - сказав експерт.

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На переконання Чалого, має бути зроблений серйозний аналіз ситуації, і «ЄС повинен для себе визначити, ким він є - серйозним гравцем у геополітичному майбутньому чи організацією, яка сконцентрується на своїх внутрішніх проблемах».

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд своїм розпорядженням припинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, що викликало хвилю протестів в Україні, які тривають і досі.

17 грудня у Москві після засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було оголошено про ряд домовленостей, зокрема про зниження вартості російського газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів, а також про купівлю Росією євробондів України на 15 млрд доларів.