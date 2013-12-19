Shell обіцяє вкладати в соціальну інфраструктуру Харківської області $2 мільйони на рік

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, документ був підписаний у середу, 18 грудня, під час спільного засідання регіонального комітету економічних реформ та Ради вітчизняних і зарубіжних інвесторів при ОДА.

Завізували документ голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін і керівник представництва Shell в Україні Грехем Тайлі.

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Тайлі заявив, що інвестиції Shell у розвиток інфраструктури Харківської області становитимуть 2 млн доларів на рік.

«Починаючи роботу на нашому другому проекті - розробці Юзівського майданчика, щодо якого було підписано угоду про розподіл продукції, ми підтверджуємо наші зобов'язання щодо соціальних інвестицій. Вони складають 2 мільйони доларів на рік. Між керівництвом Харківської області та представництвом компанії Shell було чітко узгоджено, що ці соціальні інвестиції повинні призначатися місцевим громадам тих територій, де ми будемо проводити роботи. Частина інвестицій також буде призначена для здійснення проектів обласного масштабу», - зазначив Тайлі.

У свою чергу, Добкін подякував компанії Shell за виконання всіх пунктів взятих на себе зобов'язань. Губернатор висловив упевненість, що соціально відповідальний бізнес допоможе вирішити складні завдання розвитку інфраструктури населених пунктів, віддалених від обласного центру.

Нагадаємо, Компанія Shell задіяна в трьох окремих пошукових проектах в Україні