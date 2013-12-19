У ПР підтримали слова Януковича про роль України між ЄС і Росією

Про це заявив народний депутат, член парламентської фракції ПР Олександр Стоян.

«Сьогодні наше завдання – взимку забезпечити Європейський Союз безперешкодним постачанням газом, а для Росії стати надійним транспортним партнером. Саме так працюють цивілізовані європейські держави», - наголосив політик.

«Тому сьогодні як ніколи актуальне питання реконструкції нашої ГТС. Адже, відчуваючи розуміння з обох сторін – як із Заходу, так і зі Сходу, - ми готові нарощувати транзит газу через нашу газотранспортну систему. Гадаю, потрібно максимально скористатися даною ситуацією в інтересах України», - зауважив Олександр Стоян.