Президент Литви не поїде на відкриття Олімпіади в Сочі через тиск Росії на Литву та Україну

Про це Президент Литви заявила в інтерв'ю УНІАН в кулуарах саміту Європейського Союзу у Брюсселі, лідери якого мають серед іншого обговорити і ситуацію в Україні.

"Дивлячись на стан з правами людини в Росії, дивлячись на ставлення до "Східного партнерства" - коли чинився економічний та політичний тиск протягом останніх місяців щодо України, Грузії, Молдови... Пам'ятаючи, що економічний тиск і далі чиниться на Литву - я не бачу політичної можливості поїхати на сочинську Олімпіаду", - сказала литовський лідер.

Олімпійські Ігри в Сочі мають відбутися в лютому 2014-го року.

Нагадаємо, на відкриття Олімпіади в Сочі вже відмовились їхати Презедент США Барак Обама, Президент Франції Франсуа Олланд та інші.