МЗС Польщі: Не виконуючи обіцянки, українська влада ставить під сумнів сенс посередницьких місій
Українська влада через невиконання низки раніше даних обіцянок представникам Європейського Союзу ставить під сумнів сенс чергових посередницьких місій за участі європейських політиків.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав глава польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорський у четвер увечері на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром.
"Звичайно, що, якби дві сторони (українська влада та опозиція) звернулися з проханням бути посередниками у переговорах, то ми б вибрали відповідну її форму, але спочатку українська влада повинна була б відбудувати вірогідність у стосунках з потенційними посередниками", - сказав він.
Сікорський нагадав продосі невирішену справу ув'язненої екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко, незважаючи на численні візити в Україну представників спеціальної моніторингової місії Європарламенту за участі Олександра Кваснєвського та Пета Кокса.
"Переговори - це завжди гарна річ, але вони не повинні використовуватися лише для того, аби робити вигляд, що щось робиться за відсутності найменшого бажання реально це зробити", - сказав глава польського МЗС.
Штайнмаєр підтвердив, що Німеччина теж готова бути посередником між українською владою та опозицією для вирішення нинішньої політичної кризи, якщо буде відповідне звернення з їх боку.
Водночас він звернув увагу, що вже зараз є три посередники з боку Євросоюзу, серед яких він назвав Верховного представника ЄС з питань закордонних справ Кетрін Ештон, екс-президента Польщі Олександра Кваснєвського та главу Ради Європи Турбйорна Ягланда.
"Можна запитати, чи потрібен четвертний посередник? Контактів на сьогоднішній день не бракує. Вони є як на лінії з урядом, так і опозицією. Тут важливо, аби підтримати цей процес та перемогти це внутрішнє розірвання України", - наголосив він.