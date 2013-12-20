МЗС Польщі: Не виконуючи обіцянки, українська влада ставить під сумнів сенс посередницьких місій

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав глава польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорський у четвер увечері на спільній прес-конференції з главою МЗС Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром.

"Звичайно, що, якби дві сторони (українська влада та опозиція) звернулися з проханням бути посередниками у переговорах, то ми б вибрали відповідну її форму, але спочатку українська влада повинна була б відбудувати вірогідність у стосунках з потенційними посередниками", - сказав він.

Сікорський нагадав продосі невирішену справу ув'язненої екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко, незважаючи на численні візити в Україну представників спеціальної моніторингової місії Європарламенту за участі Олександра Кваснєвського та Пета Кокса.

"Переговори - це завжди гарна річ, але вони не повинні використовуватися лише для того, аби робити вигляд, що щось робиться за відсутності найменшого бажання реально це зробити", - сказав глава польського МЗС.

Штайнмаєр підтвердив, що Німеччина теж готова бути посередником між українською владою та опозицією для вирішення нинішньої політичної кризи, якщо буде відповідне звернення з їх боку.

Водночас він звернув увагу, що вже зараз є три посередники з боку Євросоюзу, серед яких він назвав Верховного представника ЄС з питань закордонних справ Кетрін Ештон, екс-президента Польщі Олександра Кваснєвського та главу Ради Європи Турбйорна Ягланда.

"Можна запитати, чи потрібен четвертний посередник? Контактів на сьогоднішній день не бракує. Вони є як на лінії з урядом, так і опозицією. Тут важливо, аби підтримати цей процес та перемогти це внутрішнє розірвання України", - наголосив він.