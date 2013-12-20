Якби ЄС запропонував Україні 20 млрд, Асоціація вже була б підписана, каже Азаров

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров у прямому ефірі програми Шустер Live на телеканалі Інтер.

«Угода про асоціацію - це ще не Європейський союз. Це колосальна робота. І ми бачимо ризики в цій роботі... Рішення треба приймати, виходячи не з того, що нам хочеться, а з реалій... Якби від європейської сторони була допомога 20 млрд дол, щоб негативні ризики подолати. Якби нам чітко сказали, що «так, світова економічна криза», ніхто ж не заперечує, що українська економіка залежна від зовнішніх ринків... І, перш за все, перед керівництвом країни стояло завдання - не допустити обвалу, не допустити кризу. Ми його не допустили. Якби нам Європейський союз запропонував такі умови, було б підписано Угоду про асоціацію, і ми б зараз міркували, як ці 20 млрд направити на інвестиції», - сказав Азаров.

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Він висловив переконання, що цей момент рано чи пізно настане. Але зараз, за словами Азарова, «диктувати Україні, вказувати їй підписувати Угоду» чи ні, не варто.

«Підписувати Угоду. А далі що? Рай .. або що відбувається? А адже закриття кордону з нашими східними сусідами реальне, і ви бачили, що відбувалося в цьому році: коли величезні черги з фур на кордоні шикувалися, коли заводи закривалися... Що хотіли довести нашу країну до колапсу? Або може наші труби ЄС закупив би?.. Ми це пропонували, але ніхто не купив. Тому рішення (про припинення Угоди з ЄС - УНІАН) було вимушеним. Пройде час, все заспокоїться, і будемо працювати далі щодо підписання Угоди», - заявив Азаров.