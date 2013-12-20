Азаров не виключає банкрутство України, якби вона підписала Угоду з ЄС

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров у прямому ефірі програми Шустер Live на телеканалі Інтер.

«Що стосується торгівлі з Євросоюзом, ми продаємо менше, ніж купуємо на 11 млрд. Значить 11 млрд з країни повинні піти за рік. Платежі за зовнішніми боргами - приблизно 6 млрд з країни має піти. Інвестиції - 5 млрд, торгівля з країнами Митного союзу в разі введення цими країнами протекціоністських заходів і скасування режиму ЗВТ - це мінус 15 млрд, платежі за газ - мінус 10, валютні резерви - близько 20 млрд ... Проте, абсолютно очевидно, що в цьому варіанті країну чекало б банкрутство. Чому так склалося саме цього року? Тому що в цьому році була вкрай несприятлива зовнішньоекономічна кон`юнктура», - пояснив Азаров.

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Прем`єр підкреслив, що торгівля з країнами Митного союзу «в якійсь мірі компенсували ось ці втрати».

«І ось ми перед підписанням Угоди ( про асоціацію - УНІАН) запропонували нашим європейським партнерам обговорити цю ситуацію і допомогти нам. Як попросили допомогти? Ну, перш за все, нам треба було зберегти наші валютні резерви, оскільки валютні резерви - це основа стійкості нашої грошово-кредитної системи. Ми попросили: давайте домовимося з Міжнародним валютним фондом про те, щоб нам надали кредит для забезпечення стійкості нашої валютної системи», - нагадав глава уряду.

МВФ, продовжив Азаров, висунув ряд умов, у тому числі про підвищення тарифів для населення і девальвації гривні.

«Підхід математично, може бути, правильним, але економічно він призвів би до того, що ми б затягнули пояс ще більш глибоко, ніж він би зараз . Тому ми відмовилися від такого роду допомоги. Ми сказали: готові прийняти, але на інших умовах. Ми запропонували ЄС компенсувати ось цей мінус в нашій торгівлі, щоб ми мали сальдо хоча б нульове. На це питання ми не почули відповідь», - розповів прем`єр-міністр.