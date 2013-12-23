Сцену Євромайдану розширюють: в центр Києва приїхали вантажівки

Організатори акції оголосили про те, що сцену будуть розширювати, пише ТСН.

Паралельно з монтуванням нової сцени на Майдані Незалежності триватиме концерт.

Приблизно опівночі сьогодні закінчився концерт, який тривав кілька годин.

Після цього активісти разом зі священнослужителями занурилися у молитву.