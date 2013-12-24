Раді пропонують заборонити запровадження НС для врегулювання політичної кризи

Про це йдеться у тексті постанови №3816, яка зареєстрована народними депутатами Давидом Жванією, Інною Богословською, Романом Стаднійчуком та Віталієм Немілостівим, повідомили УНІАН у прес-службі Жванії.

Жванія наголосив, що ухвалення постанови дасть змогу запобігти подальшій ескалації конфліктів, створить передумови для зупинення політичної кризи та застосуванню парламентських і позапарламентських механізмів для забезпечення громадянського миру та досягнення суспільної злагоди.

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На переконання Жванії, у разі прийняття парламентом цієї постанови вона «гарантуватиме парламентом беззаперечне дотримання в Україні засадничих конституційних норм, зокрема – принципів демократії, прав людини та верховенства права; запобігання застосуванню заходів надзвичайного характеру, що могло б спричинитися до обмеження прав і свобод людини в умовах мирного протесту; унеможливлення радикалізму, який може тільки поглибити кризу і стати серйозною перешкодою для цивілізованого розв’язання проблеми; досягнення суспільної згоди та широкого консенсусу для пошуку взаєморозуміння і примирення в рамках механізмів парламентської та позапарламентської демократії».

Жванія зазначив, що зараз в Україні політична криза, що тривалий час супроводжується масовим мирним протестом. Учасники круглого столу «Політична криза в Україні: парламентські інструменти її подолання» звернулися до всіх політичних сил та громадян відмовитись від будь-яких радикальних дій, які могли би спричинити поглиблення кризи та бути перешкодою на шляху пошуку взаємопорозуміння в рамках механізмів парламентської та позапарламентської демократії.

Як нагадали у прес-службі, про недопустимість застосування Президентом України інституту надзвичайного стану наголошено у рекомендаціях круглого столу «Політична криза в Україні: парламентські інструменти її подолання», які були розглянуті та підтримані комітетом ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.