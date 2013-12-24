Раді пропонують заборонити запровадження НС для врегулювання політичної кризи
Верховній Раді запропоновано ухвалити постанову про недопустимість застосування Президентом України інституту надзвичайного стану для врегулювання існуючої гострої політичної кризи.
Про це йдеться у тексті постанови №3816, яка зареєстрована народними депутатами Давидом Жванією, Інною Богословською, Романом Стаднійчуком та Віталієм Немілостівим, повідомили УНІАН у прес-службі Жванії.
Жванія наголосив, що ухвалення постанови дасть змогу запобігти подальшій ескалації конфліктів, створить передумови для зупинення політичної кризи та застосуванню парламентських і позапарламентських механізмів для забезпечення громадянського миру та досягнення суспільної злагоди.
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На переконання Жванії, у разі прийняття парламентом цієї постанови вона «гарантуватиме парламентом беззаперечне дотримання в Україні засадничих конституційних норм, зокрема – принципів демократії, прав людини та верховенства права; запобігання застосуванню заходів надзвичайного характеру, що могло б спричинитися до обмеження прав і свобод людини в умовах мирного протесту; унеможливлення радикалізму, який може тільки поглибити кризу і стати серйозною перешкодою для цивілізованого розв’язання проблеми; досягнення суспільної згоди та широкого консенсусу для пошуку взаєморозуміння і примирення в рамках механізмів парламентської та позапарламентської демократії».
Жванія зазначив, що зараз в Україні політична криза, що тривалий час супроводжується масовим мирним протестом. Учасники круглого столу «Політична криза в Україні: парламентські інструменти її подолання» звернулися до всіх політичних сил та громадян відмовитись від будь-яких радикальних дій, які могли би спричинити поглиблення кризи та бути перешкодою на шляху пошуку взаємопорозуміння в рамках механізмів парламентської та позапарламентської демократії.
Як нагадали у прес-службі, про недопустимість застосування Президентом України інституту надзвичайного стану наголошено у рекомендаціях круглого столу «Політична криза в Україні: парламентські інструменти її подолання», які були розглянуті та підтримані комітетом ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.