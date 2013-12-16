Литвин не бачить підстав для введення надзвичайного стану.

На цьому він наголосив на своїй сторінці у мережі Facebook у понеділок.

«Сьогодні часто можна почути розмови або роздуми щодоможливого введення в країні надзвичайного стану. З метою уникнення неточностей, безпідставних розмов та дезінформації суспільства вважаю за необхідне внести ясність у це питання», - зазначив Литвин

Він нагадав, що у відповідності до положень Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану», надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента, який підлягає затвердженню Верховною Радою протягом двох днів з моменту його звернення. Воно розглядається парламентом в невідкладному порядку. Верховна Рада розглядає питання про затвердження указу протягом двох днів з моменту надходження звернення та відповідного указу Президента до парламенту і надання їх народним депутатам разом з проектом відповідного закону. Згідно закону, Верховна Рада може прийняти повністю, частково з рекомендаціями та/або застереженнями або відхилити проект закону про затвердження указу Президента. Якщо вона затвердила законом указ частково з рекомендаціями та/або застереженнями, чинними є положення відповідного указу, затвердженого парламентом. У разі відхилення законопроекту такий указ не набирає чинності.

«Отже, «на виході» у цьому питанні стоїть Верховна Рада. І саме її рішення дає «зелене світло» для реалізації указу Президента або його скасовує»,- підкреслив Литвин.

«Я розумію, що в запалі пристрастей мало хто читає закон, але переконаний, що саме сьогодні, як ніколи, потрібно діяти чітко у відповідності до букви закону. За таких умов не буде жодних підстав, щоб лякати один одного розмовами про введення в Україні надзвичайного стану. Більше того, його не може бути і не буде з підстав тому, що люди вийшли на вулиці, щоб висловити свою громадянську позицію», - наголосив голова комітету.