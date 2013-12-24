У ПР заявили, що Рада не здатна розглянути проект держбюджету протягом найближчих двох тижнів
Верховна Рада не здатна розглянути проект державного бюджету на 2014 рік протягом двох тижнів, оскільки багато депутатів вже роз'їхалися на святкування.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат від Партії регіонів Григорій Смітюх, пише Gazeta.ua.
"Регіонал", зокрема, зазначив, що Верховна Рада не спроможна зібратися і опрацювати проект бюджету протягом двох тижнів.
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"Багато депутатів вже виїхали на святкування до Європи", - сказав Смітюх.
Водночас, Смітюх не побачив нічого страшного в тому, що країна входить у новий рік без держбюджету.
"Значно важливіше те, що ми входимо у новий рік з чітким уявленням про державний бюджет. З цим ніхто не сперечатиметься", - підкреслив парламентар.
На його переконання, у зриві бюджетного процесу винна опозиція, яка заблокувала парламент.
Нагадаємо, президент Віктор Янукович вважає, що заради ухвалення державного бюджету на 2014 рік Верховна Рада могла б зачекати із канікулами й попрацювати на цьому тижні. Таку думку він висловив під час наради з прем'єр-міністром Миколою Азаровим та головою Верховної Ради Володимиром Рибаком.