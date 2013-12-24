У ПР заявили, що Рада не здатна розглянути проект держбюджету протягом найближчих двох тижнів

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат від Партії регіонів Григорій Смітюх, пише Gazeta.ua.

"Регіонал", зокрема, зазначив, що Верховна Рада не спроможна зібратися і опрацювати проект бюджету протягом двох тижнів.

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"Багато депутатів вже виїхали на святкування до Європи", - сказав Смітюх.

Водночас, Смітюх не побачив нічого страшного в тому, що країна входить у новий рік без держбюджету.

"Значно важливіше те, що ми входимо у новий рік з чітким уявленням про державний бюджет. З цим ніхто не сперечатиметься", - підкреслив парламентар.

На його переконання, у зриві бюджетного процесу винна опозиція, яка заблокувала парламент.

Нагадаємо, президент Віктор Янукович вважає, що заради ухвалення державного бюджету на 2014 рік Верховна Рада могла б зачекати із канікулами й попрацювати на цьому тижні. Таку думку він висловив під час наради з прем'єр-міністром Миколою Азаровим та головою Верховної Ради Володимиром Рибаком.