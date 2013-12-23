Янукович обговорив з Рибаком і Азаровим держбюджет-2014

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Глава держави наголосив на важливості якнайшвидшого прийняття державного бюджету на 2014 рік. «Такого в нас ще не було, коли вже готовий бюджет, і сьогодні держава чекає фінансування, ми не маємо цього документу», - сказав він.

На думку Президента, можна було б продовжити парламентську сесію і на цьому тижні «не відпочивати, а працювати». «Так ми завжди робили, до речі. В останній тиждень перед Новим роком ми приймали бюджет», - зазначив він.

Під час зустрічі Президент окремо підкреслив важливість виконання зобов'язань держави в межах бюджету-2013 в соціальному контексті. Янукович звернув увагу Азарова на необхідність здійснення поточних платежів щодо всіх соціальних виплат до кінця року. «Я маю на увазі і заробітні плати, і пенсії, і все, що стосується соціального захисту. До кінця цього тижня, нам не треба залишати на 30 чи 31, щоб ми все проплатили», - сказав Президент.

Прем'єр-міністр Азаров, у свою чергу, під час наради повідомив, що уряд планує вже до 30 грудня закрити всі питання, пов'язані з виплатами з бюджету за 2013 рік.