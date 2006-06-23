Соціалісти вже розподілили свої квоти по людях

Політвиконком Соціалістичної партії України підтримав кандидатуру народного депутата Йосипа ВІНСЬКОГО на посаду першого віце-прем’єр-міністра України.

Як повідомили УНІАН повідомили в СПУ, крім того політвиконком, підтримав кандидатуру Ігоря УРБАНСЬКОГО на посаду міністра транспорту і зв’язку. І.УРБАНСЬКИЙ балотувався до Верховнрої Ради за списком СПУ під №37 і є заступником голови ради директорів ТОВ “Морський бізнесцентр”.

Як повідомило УНІАН джерело, на цю посаду самовисувався народний депутат України, соціаліст Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, але його кандидатура не була поставлена на голосування політвиконкому СПУ.

Крім того, на посаду міністра освіти та науки підтримано кандидатуру Станіслава НІКОЛАЄНКА.

На посаду голови Комітету ВР із закордонних справ підтримано кандидатуру Віталія ШИБКА.

Водночас кандидатури на інші посади, зокрема, міністра з питань охорони навколишнього природнього середовища, та голів комітетів Верховної Ради, а також Уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини розглядатимуться 26 червня, в понеділок, на засіданні політвиконкому СПУ.