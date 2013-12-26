У Броварах знайшли автомобіль зловмисників, які побили Чорновол (відео)

Про це на своїй сторінці у Твіттер написав журналіст "5 каналу" Святослав Цеголко.

"Авто відморозків, що побили Чорновол знайшли в Броварах на вулиці Олімпійська 2а. Маю контактну людину, яка скерує журналістів", - написав Цеголко.

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За якийсь час він дописав: "Один з оперативників проговорився свідкам, що в міліції є ключі від знайденого авто. Машину залишили з ключами?"

Наразі УНІАН не вдалося отримати жодних коментарів від правоохоронців про місцезнаходження автомобіля, в якому перебували особи, які побили журналістку Тетяну Чорновол.

Водночас, як повідомили очевидці цей автомобіль у Броварах з"явився сьогодні ближче до вечора. Раніше його ніхто з місцевих мешканців не бачив.

Територія приблизно з 23.00 на місці паркування іномарки, яка перебуває у розшуку, оточена щільними кордонами міліції, через які не пропускають нікого, в тому числі і представників ЗМІ.

Також на авто присутні номерні знаки, які зафіксував відеореєстратор в автомобілі Чорновол.

Нагадаємо, відому українську журналістку Тетяну Чорновіл побили 25 грудня. Президент України Віктор Янукович доручив Захарченко терміново вжити всі необхідні заходи для розслідування побиття журналістки.

За даними МВС, у справі про побиття журналістки наразі фігурує три особи, двоє з яких уже затримані.

Міліція відпрацьовує ряд версій нападу на Чорновіл, серед основних - її професійна діяльність, ДТП та можливі провокації з боку певних осіб.