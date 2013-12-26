Більшість мітингувальників готові бути на Майдані «стільки, скільки буде треба»(опитування)

Як повідомили УНІАН у Фонді «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та Київським міжнародним інститутом соціології.

Соціологи зазначають, що Майдан існує у двох формах: Майдан-мітинг, з мінливим складом учасників, особливо масовий – у вихідні дні, і як стаціонарний табір, де люди перебувають відносно постійно і які забезпечують життєдіяльність Майдану (охорону, організаційні функції, приготування їжі, прибирання тощо).

Спонукати людей піти з Майдану може виконання усіх вимог, які там були висунуті – таку позицію займають 74% учасників Майдану-мітингу і 64% Майдану-табору, ще 28,5% на Майдану-мітингу і 25% на Майдані-таборі готові задовольнитися виконанням кількох основних вимог. Об’єктивні причини, що можуть змусити залишити Майдан (робота, навчання), значно менш вагомі для таборян (4%), ніж для мітингувальників (16,5%), так само як і втома, погане самопочуття (можуть бути причиною для полишення Майдану для 13% учасників Майдану-мітингу і 4% Майдану-табору), не будуть значимими причинами піти з Майдану й розчарування у лідерах (на це вказали лише 7,5% людей на Майдані-мітингу і 5,5% - на Майдані-таборі), репресії ( 6% і 2%), холод (2% і 1%).

Учасники обох Майданів, особливо – Майдану-табору, значно більше, ніж населення загалом, готові брати участь у різних формах протесту, причому Майдан-мітинг – більше у мирних, а Майдан-табір – у силових. Найбільша готовність обох Майданів до участі у санкціонованих мітингах і демонстраціях (71% на Майдані-мітингу і 52% - на Майдані-таборі), у страйках (відповідно, 43% та 32%), у зборі підписів під колективними відозвами (37% та 30%), у бойкоті рішень органів влади (36% та 31%), у пікетуванні державних установ (35% і 38,5%), у створенні незалежних від владних структур збройних формувань (15% і 21%), у захопленні будівель (14% і 19.5%), у голодуванні протесту (11% і 11%).

Опитування засвідчило, що на Майдані-таборі перевага чоловічого населення абсолютна: 85% (на Майдані-мітингу – 56%). За віком вони майже збігаються: середній вік учасника Майдану-мітингу – 36 років (38% віком від 15 до 29 років, 49% – 30–54 роки, 13% – 55 років і старше), Майдану-табору – 38 років (34% віком від 16 до 29 років, 52% – 30–54 роки, 14% – 55 років і старше). Освітній рівень учасників Майдану-табору дещо нижчий, ніж Майдану-мітингу, проте все ж вищий, ніж у структурі населення країни: 49% з вищою освітою (63% на Майдані-мітингу), 40% – із середньою загальною та середньою спеціальною освітою (22%), 10% – з незакінченою вищою (13%), 2% – з неповною середньою (1%).

За родом занять серед учасників обох Майданів найбільшу групу становили спеціалісти з вищою освітою, проте на Майдані-мітингу їх дещо більше – 40%, на Майдані-таборі – 22%. А загалом і Майдан-мітинг, і Майдан-табір представляє людей різних занять: студентів (12% на Майдані-мітингу і 10% – на Майдані-таборі), підприємці (відповідно, 9% і 12%), керівники (8% і 4%), робітники (7% і 14%), пенсіонери (9% і 11%). Зрозуміло, на Майдані-таборі більше тих, хто не має постійного місця роботи (16%, із них 8% підробляють у різних місцях, і 8% джерел доходу не мають).

На стаціонарному Майдані-таборі явно переважають приїжджі (81%), на відміну від недільного Майдану, де 57% становили кияни. Серед приїжджих на обох Майданах найбільше було жителів Західного регіону (52% на мітингу і 42% у таборі), проте у структурі Майдану-табору дещо більше представлені вихідці з інших регіонів: з Центральної України (34% і 31%), Південної та Східної (23% і 17%). Приїхали люди з різних населених пунктів: 32% – з обласних центрів, 23% – з великих міст, 23% – з невеликих міст і 22% – з сіл.

На обох Майданах дещо більше половини учасників вдома спілкується українською мовою, на Майдані-мітингу 27% – російськомовні, 18% – спілкуються і українською, і російською, 1% – іншомовні, а на Майдані-таборі – російськомовних дещо менше (20%), зате більше двомовних (28%).

Більшість приїжджих Майдану-табору приїхали самотужки (76%), проте у порівнянні з майданом-мітингом серед них істотно більше тих, хто приїхав організовано – однією з партій (12%), чи громадських організацій (12%). Це – істотно більше, ніж на Майдані-мітингу, на який організовано приїхало 8%. Дещо більше серед учасників Майдану-табору й членів партій (15%), громадських організацій (9%) та громадських рухів (6%). Втім, більшість (70%) не належить до жодної з партійних чи громадських організацій – 70%. На Майдану-мітингу таких було більше – 92%.

Мотиви, що спонукали людей не лише вийти на Майдан, але й там отаборитися, ті ж самі, що у людей, які виходили на Майдан-мітинг: на першому місці - жорстоке побиття демонстрантів на Майдані у ніч на 30 листопада, репресії (69%), відмова Віктора Януковича від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом (40%), прагнення змінити владу в Україні (39%) та прагнення змінити життя в Україні (36%). Заклики опозиції були стимулом для 7% учасників, мотив помститися владі за все, що вона коїть, мають 10% (удвічі більше, ніж серед учасників Майдану-мітингу).

Основні вимоги і Майдану-мітингу, і Майдану-табору однакові, проте їх значимість дещо відрізняється: для учасників Майдану-табору на першому місці вимоги політичні – відставка уряду (74.5%), відставка Віктора Януковича і проведення дострокових президентських виборів (66%) і на третьому місці - звільнення заарештованих учасників Майдану, припинення репресій (64%). А для учасників Майдану-мітингу вимога звільнення заарештованих була головною (82%).

Учасникам Майдану-табору запропонували визначити три мінімальні вимоги, які їх можуть задовольнити, і вони виявилися тими ж: відставка уряду (55%), відставка Віктора Януковича (33%) та звільнення заарештованих учасників Майдану, припинення репресій (31.5%). При виборі трьох головних вимог респонденти обрали такі: звільнення заарештованих учасників Майдану, припинення репресій (58%), відставка уряду (51%), відставка Віктора Януковича і проведення дострокових президентських виборів (49,5%).

Учасники Майдану-табору дещо менш схильні до підтримки переговорного процесу з владою у порівнянні з Майданом-мітингом: на Майдану-таборі згодні з пропозицією провести круглий стіл переговорів за участі влади, опозиції та громадських лідерів за посередництва міжнародних організацій 45%, не згодні – 47%, а на Майдані-мітингу згодна на переговори 51%, проте 41.5% вважають, що ніяких переговорів з владою вести не потрібно.

Опитування проводилося 20 грудня, усього було опитано 515 осіб.